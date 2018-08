Politik Korea feiert 73. Unabhängigkeitstag

Die Regierung hat am Mittwoch im Nationalmuseum in Seoul eine Zeremonie anlässlich des 73. Unabhängigkeitstags veranstaltet.



Anwesend waren über 2.200 Personen, darunter auch solche, die für die Unabhängigkeit Koreas gekämpft hatten. 177 Unabhängigkeitskämpfer und deren Hinterbliebene sind während der Feierlichkeiten mit Preisen und Orden ausgezeichnet worden.



Das Ministerium für Inneres und Sicherheit teilte mit, dass die heutige Zeremonie und Begleitprogramme zum 73. Unabhängigkeitstag und zum 70. Jubiläum der Regierungsgründung vom dem Leitthema "Frieden auf der koreanischen Halbinsel und in allen Ländern auf der Erede" geprägt seien.