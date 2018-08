Team-Korea bricht zu Asienspielen nach Jakarta auf

Photo : YONHAP News

Die Haupttruppe der südkoreanischen Nationalmannschaft für die Asienspiele in Jakarta und Palembang bricht am heutigen Mittwoch nach Indonesien auf.Dazu zählen 175 Sportler und Funktionäre, die von Kim Sung-jo geleitet werden.Südkorea wird insgesamt 1.044 Sportler und Funktionäre entsenden. Das selbstgesteckte Ziel ist es, das sechste Mal in Folge den zweiten Platz in der Gesamtwertung zu erobern.In drei Sportarten werden beide Koreas mit gemeinsamen Mannschaften vertreten sein.Bei den Asienspielen in Indonesien werden Athleten aus 45 Ländern vom 18. August bis 2. September um 465 Goldmedaillen in 40 Sportarten kämpfen.