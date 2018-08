Koreas marschieren bei Eröffnungsfeier der Asienspiele gemeinsam ins Stadion ein

Photo : YONHAP News

Sportler aus Süd- und Nordkorea sind am Samstagabend bei der Eröffnungsfeier der 18. Asienspiele in Jakarta und Palembang gemeinsam ins Stadion einmarschiert.Die Athleten traten unter der Einheitsflagge mit dem Motiv der Silhouette der koreanischen Halbinsel in hellblau auf weißem Grund als "Korea" ins Gelora Bung Karno (GBK) Hauptstadion ein. Getragen wurde diese von der südkoreanischen Basketballspielerin Lim Yung-hui und dem nordkoreanischen Fußballspieler Ju Kyong-chol.Das Publikum spendete den koreanischen Sportlern viel Beifall. Als auf der Anzeigetafel zu sehen war, wie Südkoreas Ministerpräsident Lee Nak-yon und der stellvertretende nordkoreanische Ministerpräsident Ri Ryong-nam den Einmarsch Hand in Hand und mit erhobenen Armen feierten, brandete noch größerer Applaus auf.Es war der elfte gemeinsame Einmarsch beider Teilstaaten bei internationalen Sportwettkämpfen und der zweite in diesem Jahr. Bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen PyeongChang waren die Teilnehmer aus Süd und Nord ebenfalls gemeinsam bei der Eröffnungsfeier einmarschiert.Im Basketball der Damen, Drachenbootrennen und drei Ruderwettbewerben werden gesamtkoreanische Teams an den Start gehen.Südkorea schickte 807 Athleten zu den Sommer-Asienspielen, Nordkorea 168.Unterdessen beendete am Sonntag im Rudern das gesamtkoreanische Team seinen Qualifikationslauf als letzter von vier Teams. Auf dem Jakabaring-See in Palembang benötigten die Südkoreaner Kim Su-min und Park Tae-hyun und ihre nordkoreanischen Mitstreiter Yun Cjol-jin und Hong Hun für die 2000-Meter-Strecke 7:12,74 Minuten.