Internationales China unterstützt Vorschlag für Ostasiatische Eisenbahngemeinschaft

China hat Unterstützung für den südkoreanischen Vorschlag der Schaffung einer Ostasiatischen Eisenbahngemeinschaft ausgesprochen.



Das chinesische Außenministerium teilte am Sonntag mit, dass damit die Kooperation zwischen den Staaten der Region gefördert würde. Peking stehe im Grundsatz jedem Vorschlag aufgeschlossen gegenüber, mit dem Frieden und Entwicklung der Region gefördert werden.



Das Ministerium erwähnte auf Anfrage der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap den südkoreanischen Präsidenten Moon und die Ostasiatische Eisenbahngemeinschaft nicht explizit und sprach stattdessen vom Vorschlag einer relevanten Partei.



Das südkoreanische Staatsoberhaupt hatte am vergangenen Mittwoch in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag angeregt, eine regionale Eisenbahngemeinschaft mit sieben Mitgliedsstaaten zu gründen. Neben den beiden Koreas sollten die USA, China, Russland, Japan und die Mongolei daran beteiligt sein.