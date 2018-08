Wirtschaft Bericht: Südkorea voraussichtlich zweitgrößtes Opfer in Handelskrieg zwischen USA und China

Im Falle eines Handelskriegs zwischen den USA und China droht Südkorea laut einem Forschungsbericht das zweitgrößte Opfer zu werden.



Am stärksten wäre Taiwan betroffen, schreibt das Institut für Internationalen Handel, das der Koreanischen Handelsvereinigung untersteht.



In dem am Sonntag veröffentlichten Bericht heißt es, dass im Falle eines jeweils 25-prozentigen Zolls auf Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar Südkoreas Bruttoinlandsprodukt um 0,018 Prozent zurückginge, was einer Einbuße von 260 Milliarden Won oder 232 Millionen Dollar entspräche.



Das BIP der USA würde in diesem Fall um 0,1 Prozent schrumpfen, das Chinas um 0,2 Prozent.



Taiwan würde mit einem Minus des BIP von 0,025 Prozent das größte dritte Opfer werden.



An dritter Stelle folgt Kanada (0,016), danach Mexiko (0,014), Irland (0,012), Australien (0,010) und Deutschland (0,009).