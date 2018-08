Bolton erwähnt erneut Nordkoreas Zusage für Denuklearisierung binnen einem Jahr

Photo : KBS News

Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, hat erneut Nordkoreas Zusage erwähnt, innerhalb eines Jahres zu denuklearisieren.Süd- und Nordkorea hätten vereinbart, dass Nordkorea binnen einem Jahr nach seiner strategischen Entscheidung zur Denuklearisierung den Schritt vollziehe, sagte Bolton in einem Programm des US-Senders ABC.Das sei der Grund, warum Präsident Donald Trump den Dialog mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un fortsetzen wolle. Außenminister Mike Pompeo werde bald zu seinem vierten Besuch nach Pjöngjang reisen. Man hoffe auf ein Treffen mit Kim, sagte Bolton.Es ist das erste Mal, dass ein führender US-Beamter öffentlich bestätigte, dass ein Nordkorea-Besuch Pompeos bevorsteht.Bolton betonte außerdem, es sei wichtig, dass Nordkorea Ernsthaftigkeit an den Tag lege. Die Denuklearisierung Nordkoreas sei die höchste Priorität für die USA.Bolton hatte Anfang August in einem Interview mit Fox News gesagt, dass Kim Jong-un im April dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in versprochen habe, innerhalb eines Jahres atomar abzurüsten.