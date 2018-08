Südkoreanische Teilnehmer an Familientreffen reisen nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Am nordkoreanischen Berg Geumgang beginnen heute innerkoreanische Familienzusammenführungen.Es handelt sich um das erste innerkoreanische Familienwiedersehen seit Oktober 2015.Die südkoreanischen Teilnehmer brachen um 8.30 Uhr mit dem Bus in den Norden auf. Sie werden an der Zollstation in Goseong in der Provinz Gangwon die Grenze überqueren und auf dem Landweg zum Tagungsort fahren.Die südkoreanische Delegation besteht aus etwa 360 Personen, darunter 89 Teilnehmer und ihre Angehörigen sowie Reporter. Der älteste Teilnehmer ist 101 Jahre alt, 33 Teilnehmer sind über 90. Um deren Gesundheit kümmert sich ein 24-köpfiges Team aus Medizinern und Pflegern.Die Delegation wird voraussichtlich gegen 12.30 Uhr am Berg Geumgang ankommen. Das erste Treffen findet im Kumkangsan Hotel statt. Während des dreitägigen Aufenthalts werden sich die Teilnehmer sechsmal und insgesamt elf Stunden lang mit ihren Verwandten in Nordkorea treffen.Die zweite Runde findet vom 24. bis 26. August statt. Dann kommen nordkoreanische Teilnehmer mit ihren Verwandten aus Südkorea zusammen.