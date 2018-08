Nordkorea akzeptiert Vor-Ort-Inspektion zu Raketen durch UN-Organisation

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat einer Vor-Ort-Inspektion durch eine UN-Organisation zugestimmt, um die Sicherheit internationaler Flüge vor Raketenstarts des Landes zu gewährleisten.Nordkorea verkündete im April, Raketentests zu stoppen. Jedoch gab es bisher keine Untersuchung des nordkoreanischen Raketenprogramms durch eine zuverlässige internationale Organisation.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete am Sonntag, dass die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) nächstes Jahr eine Gruppe von Inspektoren nach Nordkorea entsenden werde, um eine Vor-Ort-Inspektion durchzuführen.Nordkorea unternahm viele unangekündigte Raketenstarts. Dies habe eine große Bedrohung für die Luftfahrt dargestellt, so die UN-Sonderorganisation. Daher will die ICAO überprüfen, welche Maßnahmen Nordkorea unternahm, um unangekündigte Raketenabschüsse zu verhindern.Die USA meinen, dass eine vorsorgliche Lockerung der Sanktionen kaum denkbar wäre, während die UN-Sanktionsresolutionen gegen Nordkorea aufrechterhalten würden. In dieser Situation wird die Zustimmung Nordkoreas für die Untersuchung durch eine UN-Organisation als Versuch verstanden, das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft zu gewinnen.