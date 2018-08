Internationales Präsident Moon trauert um Tod von Ex-UN-Generalsekretär Kofi Annan

Präsident Moon Jae-in hat um den Tod des früheren UN-Generalsekretärs Kofi Annan getrauert.



Annan verstarb am Samstag im Alter von 90 Jahren nach kurzer Krankheit.



Die Welt habe einen großen Freund verloren, der die schwierige Reise zum Frieden gemacht habe, schrieb Moon am Sonntag in einem SNS-Beitrag. Er wünsche gemeinsam mit den Menschen in der Welt, dass der Verstorbene in Frieden ruhe. Die Koreaner und er seien zutiefst betrübt.



Er habe sein Leben gewidmet, um eine bessere Zukunft der Menschheit zu gestalten. Man werde seine Unterstützung für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel im Herzen behalten. Der beste Weg, seiner gedenken, wäre es, nach Frieden zu streben. Möge er in Frieden ruhen, hieß es weiter.



Kofi Annan war im Jahr 1997 UN-Generalsekretär geworden. Er erhielt 2001 als erster amtierender UN-Generalsekretär den Friedensnobelpreis. Im Jahr 1998 wurde er mit dem Seouler Friedenspreis ausgezeichnet.