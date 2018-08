Regierungslager will mehr für Schaffung von Arbeitsplätzen ausgeben

Photo : YONHAP News

Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt wollen den Etat für die Schaffung von Arbeitsplätzen im kommenden Jahr deutlich aufstocken.Darauf einigten sie sich bei einer Dringlichkeitssitzung am Sonntag angesichts der ernsten Beschäftigungskrise.Finanzminister Kim Dong-yeon sagte, er nehme die aktuelle Beschäftigungslage ernst. Er spüre große Verantwortung.Im Mittelpunkt der vorgelegten Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen steht der Einsatz massiver Finanzmittel. Sie wollen den Vollzug des hierfür vorgesehenen Haushalts und des Nachtragshaushalts beschleunigen und die angekündigte Erhöhung der Regierungsausgaben von vier Billionen Won (3,6 Milliarden Dollar) vorantreiben.Sie wollen das Bugdet für die Schaffung von Arbeitsplätzen im kommenden Jahr stärker als dieses Jahr steigern. Das diesjährige Budget stieg um 12,6 Prozent und übertraf 20 Billionen Won (17,8 Milliarden Dollar). Langfristig werde die Regierung die Arbeitsplatzschaffung in neuen Industrien wie Zukunftsautos unterstützen und auch in künftige Wachstumsmotoren wie Künstliche Intelligenz investieren, hieß es.Der Politikchef im Präsidialamt, Jang Ha-sung, bat die Öffentlichkeit, der Regierung zu vertrauen und abzuwarten.