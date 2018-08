Außenministerium überprüft Einrichtung von Generalkonsulat in Da Nang

Photo : KBS News

Das Außenministerium erwägt, in der vietnametischen Stadt Da Nang ein Generalkonsulat einzurichten.Das sagte ein Beamter des Ministeriums am Montag. Grund sei die deutlich gestiegene Zahl südkoreanischer Touristen in Da Nang, ein beliebtes touristisches Ziel.Das Außenministerium führe derzeit abschließende Diskussionen mit den für Budget und Verwaltung zuständigen Behörden.Sollte das Verfahren wie die Sicherung von Finanzmitteln und die Auswahl eines Geländes planmäßig verlaufen, könnte im zweiten Halbjahr nächstes Jahres das Generalkonsulat eröffnet werden. Da Nang ist eine Urlaubsstadt im zentralen Gebiet Vietnams und hat etwa eine Million Einwohner.Laut der südkoreanischen Tourismusbehörde besuchten im vergangenen Jahr 2,4 Millionen Südkoreaner Vietnam. Die Zahl ist jedes Jahr deutlich gestiegen. Südkorea unterhält in Hanoi eine Botschaft und in Ho-Chi-Minh-Stadt ein Generalkonsulat.