Radiobericht: Anzeichen für Vorbereitungen für Militärparade in Nordkorea entdeckt

Photo : KBS News

In Nordkorea sind offenbar Anzeichen für eine Militärparade entdeckt worden.Der US-Auslandsrundfunk Voice of America meldete am Montag, dass auf Satellitenbildern des Anbieters Planet Labs große Menschenansammlungen in rechteckigen Formationen auf dem Kim Il-sung-Platz zu erkennen seien. Die Personen würden offenbar rote Blumen in der Hand halten.Nordkorea feiert am 9. September den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung.Auch auf Aufnahmen vom 11. August seien tausende von Menschen auf dem Platz zu sehen gewesen. Die Menschenmassen hätten rund zehn Prozent der dortigen Fläche abgedeckt.Laut dem Sender seien dies offenbar Anzeichen für Vorbereitungen auf eine Parade. Auch nördlich und östlich des Mirim-Landeplatzes in Pjöngjang seien solche Vorbereitungen entdeckt worden.