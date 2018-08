BMW startet Rückrufaktion wegen Brandgefahr

Photo : KBS News

BMW Korea hat am Montag eine Rückrufaktion wegen einer Brandgefahr während der Fahrt gestartet.Betroffen sind 106.000 Einheiten von 42 Dieselmodellen. Das ist der bisher größte Rückruf für Importautos in Südkorea.Dabei werden der Kühler und das Ventil der Abgasrückführung (AGR) ausgetauscht und das AGR-Rohr wird gereinigt. BMW Korea betrachtet Mängel am AGR-Kühler und dem Ventil als Ursache für die jüngsten Brandfälle.Die Firma will die Rückrufaktion binnen Jahresfrist abschließen, obwohl diese gewöhnlich ein bis zwei Jahre dauern würde. Sie will Komponenten aus ihrer Zentrale in Deutschland einfliegen lassen. In 61 Servicezentren landesweit werden für einen zügigen Rückruf Überstunden gemacht.