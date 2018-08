Asienspiele: Kang Min-sung gewinnt im Taekwondo erstes Gold für Südkorea

Photo : YONHAP News

Bei den Asienspielen in Jakarta und Palembang hat Kang Min-sung in der Disziplin Taekwondo Poomsae die erste Goldmedaille für Südkorea gewonnen.Kang setzte sich im Finale des Herren-Einzels am Sonntag in Jakarta mit 8,810 Punkten gegen Koorosh Bakhtiyar aus Iran durch.Das südkoreanische Herrenteam mit Han Yeong-hun, Kang Wan-jin und Kim Seon-ho gewann Mannschaftsgold in Poomsae. Sie besiegten das chinesische Team mit 8,480 zu 8,020 Punkten.Im Damen-Einzel in Poomsae holte Yun Ji-hye die Bronzemedaille. Das Damenteam gewann Mannschaftssilber.Poomsae, bei dem man bestimmte Beweunggsabläufe im Taekwondo zeigen muss, wurde bei den diesmaligen Asienspielen zum ersten Mal ins Programm aufgenommen.Lee Dae-myung und Kim Min-jung holten die Silbermedaille im gemischten Teamwettbewerb 10-Meter-Luftpistole. Degenfechter Park Sang-young gewann Einzelsilber.