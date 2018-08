Innerkoreanisches Familientreffen begonnen

Photo : YONHAP News

Eine neue Runde der innerkoreanischen Familienzusammenführungen hat begonnen.197 Menschen aus Südkorea, darunter 89 Teilnehmer und ihre Angehörigen, kamen um 15 Uhr im Kumkangsan Hotel am nordkoreanischen Berg Geumgang mit 185 Verwandten aus Nordkorea zusammen.Sieben Teilnehmer trafen ihre Kinder im Norden. Etwa 20 Teilnehmer trafen sich mit Geschwistern.Während des dreitägigen Aufenthalts werden die Süd- und Nordkoreaner sechsmal zusammenkommen und insgesamt elf Stunden zusammen verbringen. Am Dienstag sind Einzeltreffen in ihrer Unterkunft geplant, anschließend erfolgt ein Mittagessen im Kreis der Familienmitglieder.Am Mittwochvormittag ist ein Abschiedstreffen vorgesehen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen werden die Südkoreaner die Heimfahrt antreten.Vom 24. bis 26. August werden 83 nordkoreanische Teilnehmer mit ihren Verwandten aus Südkorea ebenfalls am Berg Geumgang zusammenkommen.Angesichts vieler Teilnehmer in hohem Alter schickte die südkoreanische Regierung über 30 Mediziner, Pfleger und Feuermänner mit. Sollten sich Notfälle ereignen, können die Patienten auf dem Landweg und mit dem Hubschrauber zügig in den Süden transportiert werden.