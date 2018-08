Armee will auf Drohnen-Steuerung spezialisierte Soldaten wählen

Photo : YONHAP News

Die Armee will ihr Programm von Soldaten mit besonderen Kenntnissen oder Qualifikationen auf weitere Felder erweitern.Das Heer will demnach auf die Drohnen-Steuerung spezialisierte Wehrpflichtige rekrutieren. Ab dem zweiten Halbjahr dieses Jahres werden Soldaten ausgewählt, die für den Betrieb und die Wartung von Drohnen zuständig sein werden. Derzeit dürfen lediglich Offiziere oder Unteroffiziere Drohnen steuern.Zuerst werden 64 Spezialisten für Drohnen gewählt, diese werden im November und Dezember ihren Wehrdienst beginnen. Wer mindestens ein Jahr im Fach Drohnen oder unbemannte Flugzeuge studierte, kann sich bewerben. Oder man muss einen von der Behörde für Straßenverkehr ausgestellten Führerschein für Ultraleichtflugzeuge besitzen.Die Luftwaffe wird Wehrpflichtige rekrutieren, die in ihrem Situationsraum für Informationen über den Weltraum dienen werden. Auch werden Soldaten ausgewählt, die Daten des Supercomputers für die Wetterbeobachtung analysieren werden.