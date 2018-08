Bericht: BMW hatte Mitte August hat nur halb so viele Ersatzteile für Rückruf vorrätig wie angegeben

Photo : KBS News

BMW Korea hat laut einem KBS-Bericht offenbar nur halb so viele Ersatzteile für den Rückruf wegen Motorbränden vorrätig wie zuvor angegeben.Der Autobauer hatte Anfang des Monats in einem Bericht für die südkoreanische Regierung zugesichert, bis Mitte August 9.800 Austauschteile herbeizuschaffen.Mit Stand des 12. August war nach Recherchen von KBS in lediglich 1.860 Fahrzeugen die fehlerhafte EGR ausgetauscht worden. Am 13. August seien 2.700 Komponenten in den Lagern gewesen, dies seien insgesamt 4.600.Das sind 46 Prozent der ursprünglich zugesicherten 9.800 Komponenten, die Mitte August für den Austausch bereitliegen sollten.BMW Korea teilte heute unterdessen mit, die Sorge, dass der Rückruf wegen fehlender Ersatzteile nicht reibungslos verlaufen könnte, sei unbegründet. Mit Stand des 21. August habe man über 10.000 Komponenten gesichert. Ende des Monats würden es 18.500 und Ende Oktober Ersatzteile für über 50.000 Autos sein. Bis Jahresende werde der Rückruf der insgesamt 106.000 Diesel-Fahrzeuge abgeschlossen.