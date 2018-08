Taifun Soulik trifft Donnerstag auf Koreas Westküste

Photo : YONHAP News

Der Taifun Soulik wird laut dem Wetteramt am Donnerstagabend auf die Westküste Südkoreas treffen.Der Taifun wird von starkem Wind mit 43 Sekundenmeter Geschwindigkeit und vielen Regenwolken begleitet und nähert sich derzeit dem südlichen Gewässer der Insel Jeju.Es wird erwartet, dass Soulik am Donnerstagvormittag westlich der Insel Jeju vorbeiziehen und in der Nacht die Westküste der zentralen Regionen erreichen wird. Für das südliche Gewässer von Jeju und die offene See im Osten der Südmeers gilt derzeit eine Taifunwarnung. Noch am Mittwochvormittag wird für Jeju und das Südmeer eine Warnung ausgegeben.An der Südküste und auf der Insel Jeju werden bis zu 400 Millimeter Regen erwartet. In den restlichen Regionen sollen bis zu 150 Millimeter Regen niedergehen. Eine Gefahr stellen auch kräftige Windstöße dar. An den Küsten werden Schäden wegen hoher Wellen befürchtet.