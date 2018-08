Letzter Tag innerkoreanischer Familienzusammenführung

Photo : YONHAP News

Die dreitägige erste Runde der innerkoreanischen Familienzusammenführungen am Berg Geumgang geht am heutigen Mittwoch zu Ende.Das letzte Treffen einschließlich eines gemeinsamen Mittagessens findet von 10 bis 13 Uhr statt.Das Treffen sollte ursprünglich um 11 Uhr beginnen. Süd- und Nordkorea vereinbarten bei zusätzlichen Diskussionen, das Treffen um eine Stunde zu verlängern.Die südkoreanischen Teilnehmer werden gegen 13.30 Uhr mit dem Bus zurückfahren. Sie werden gegen 17.30 Uhr in Sokcho erwartet.Am Freitag beginnt die zweite Runde der Familienzusammenführungen ebenfalls am Berg Geumgang. 83 nordkoreanische Teilnehmer werden mit Verwandten aus Südkorea zusammenkommen. 337 südkoreanische Verwandte werden sich hierfür am Donnerstag in Sokcho versammeln.