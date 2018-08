Schließung von ersten Wachposten in DMZ angekündigt

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Song Young-moo hat angekündigt, gemäß den innerkoreanischen Vereinbarungen zunächst etwa zehn Wachposten in der demilitarisierten Zone an der innerkoreanischen Grenze zu schließen.Wie beide Koreas bei den jüngsten Gesprächen auf Generalsebene vereinbart hätten, würden zunächst Wachposten geschlossen, die weniger als einen Kilometer von der Grenze entfernt sind.Das sagte Minister Song am Dienstag vor dem Militärausschuss im Parlament.In der demilitarisierten Zone verfügt Südkorea etwa über 80 und Nordkorea über rund 150 Wachposten. Gemäß dem Waffenstillstandsabkommen ist die Einrichtung von Militäranlagen innerhalb der entmilitarisierten Zone illegal.Vincent Brooks, Oberkommandeur der gemeinsamen US-südkoreanischen Streitkräfte, sagte, die Schließung von Wachposten in der demilitarisierten Zone würde dem Abbau der militärischen Spannungen zwischen beiden Koreas und dem Aufbau gegenseitigen Vertrauens dienen.