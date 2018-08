Südkoreaner für zweite Runde von Familienwiedersehen versammeln sich in Sokcho

Photo : YONHAP News

Nach dem Ende der ersten Runde am Mittwoch beginnt am Freitag die zweite Runde der innerkoreanischen Familienzusammenführungen am nordkoreanischen Berg Geumgang.Dabei werden sich 83 nordkoreanische Teilnehmer mit 337 Verwandten aus Südkorea treffen. So wie bei der ersten Runde werden die Familienmitglieder aus beiden Teilstaaten insgesamt sechs Mal zusammenkommen und zwölf Stunden gemeinsam verbringen.Die Südkoreaner werden sich am Donnerstagnachmittag in Sokcho versammeln. Sie werden am Freitag um 9 Uhr aufbrechen und gegen 13 Uhr am Berg Geumgang ankommen.Die Regierung will auch diesmal für eventuelle Notfälle über 20 Mediziner und Pfleger einsetzen. Da der Taifun voraussichtlich während der zweiten Runde über die Umgebung des Bergs hinwegfegen wird, werden auch Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt.