Internationales US-Präsident will Nordkorea-Sanktionen erst nach Denuklearisierung lockern

US-Präsident Donald Trump will die Nordkorea-Sanktionen bald aufheben, dies jedoch erst nach Nordkoreas Abschaffung seiner Atomwaffen.



Das sagte er auf einer Kundgebung in Charleston, West Virginia am Dienstag. Erst wenige Stunden zuvor hatte das Finanzministerium neue Sanktionen gegen Nordkorea wegen illegaler Handelsgeschäfte verhängt.



Trump sagte, er sei mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in den letzten drei Monaten sehr gut ausgekommen, habe die Sanktionen aber nicht aufgehoben.



Auf Bemerkungen, die den Machthaber provozieren könnten, habe er verzichtet. Er wolle Kim nicht beleidigen, sagte Trump und betonte die gute Chemie zwischen beiden.



Pjöngjang hatte wegen der jüngsten Sanktionen heftig protestiert. Bald soll außerdem US-Außenminister Mike Pompeo Nordkorea besuchen.