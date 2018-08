Sonderstaatsanwaltschaft will Ermittlungen zur Online-Medienmanipulation nicht verlängern

Photo : KBS News

Das Team des unabhängigen Sonderstaatsanwalts Huh Ik-bum hat darauf verzichtet, seine Ermittlungen zur Online-Medienmanipulation zu verlängern.Das Team wird demnach am Samstag seine 60-tägigen Ermittlungen zu der Affäre, in deren Zentrum der als „Druking“ bekannte Blogger steht, abschließen.Park Sang-yoong, Assistent des Sonderstaatsanwalts, teilte am Mittwoch mit, das Team betrachte weitere Ermittlungen als unangemessen. Das Team habe die Situation der Ermittlungen wie die bisherigen Fortschritte bei der Wahrheitsklärung und die gesammelten Beweise umfassend bewertet.Die Ermittlungsergebnisse werden am kommenden Montag bekannt gegeben.Das Team nahm im Juni die Ermittlungen auf. Jedoch kamen diese kaum noch voran, nachdem der Oppositionsabgeordnete Roh Hoe-chan Ende Juli Selbstmord begangen hatte. Roh wurde vorgeworfen, von Druking Bestechungsgeld erhalten zu haben. Das Team erntete die Kritik, dass die Fokussierung auf Roh unangebracht sei.Das Team beantragte dann Haftbefehl gegen den Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang Kim Kyoung-soo wegen des Verdachts auf die Verwicklung in die Online-Medienmanipulation. Das zuständige Gericht wies den Antrag jedoch zurück. Es wird erwartet, dass das Team Kim ohne Inhaftierung anklagen wird.