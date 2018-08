Hyundai testet erfolgreich autonom fahrenden Lastwagen auf der Autobahn

Hyundai Motor hat das autonome Fahren eines großen Lastwagens auf der Autobahn erfolgreich getestet.Sein autonom fahrender 40-Tonnen-Lastwagen Xcient, verbunden mit einem Anhänger, habe am Mittwoch einen 40 Kilometer langen Abschnitt auf einer Autobahn zwischen Uiwang und Incheon erfolgreich zurückgelegt, teilte der Autohersteller mit. Es ist das erste Mal in Südkorea, dass ein mit einem Anhänger verbundener großer Lastwagen auf der Autobahn autonom fuhr.Der Xcient ist mit Technologien der Autonomiestufe 3 gemäß den Kriterien des SAE International, eines US-amerikanischen Verbandes von Automobilingenieuren, ausgestattet. Der Xcient erhielt im Juni als erster großer Lastwagen in Südkorea vom Transportministerium eine vorläufige Lizenz für autonomes Fahren.Es gibt insgesamt fünf Autonomiestufen. Stufe 3 steht für eine Teilautomatisierung und erfordert das Eingreifen des Fahrers in bestimmten Risikosituationen.