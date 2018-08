Taifun Soulik sucht Jeju heim – eine Vermisste und ein Verletzter

Photo : YONHAP News

Der Taifun Soulik hat die südliche Insel Jeju heimgesucht und Personenschaden angerichtet.Laut dem Nationalen Zentrum für Katastrophenschutz wurden eine Frau und ein Mann gegen 19 Uhr am Mittwoch in Seogwipo von Wellen erfasst. Die Frau in ihren Zwanzigern bleibt vermisst, während der Mann verletzt wurde.Wegen des Taifuns konnten 115 Fähren, die auf 80 Routen verkehren, nicht ablegen. 347 Flüge an neun Flughäfen des Landes wurden gestrichen.419 Wanderwege an 16 Nationalparks wurden gesperrt.Mit Stand von sechs Uhr am Donnerstag beschlossen 1.493 Schulen im Lande, vorläufig zu schließen.