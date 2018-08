China erlaubt Reisebüros in Schanghai Verkauf von Pauschalreisen nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Die chinesische Regierung hat auch Reisebüros in Schanghai erlaubt, Pauschalreisen nach Südkorea zu verkaufen.Laut der chinesischen Tourismusbranche teilte die Stadt Schanghai am Mittwoch drei bis vier Reisebüros in ihrem Zuständigkeitsbereich die entsprechende Entscheidung mit.Die Unternehmen dürfen jedoch keine Reklame in Zeitungen und im Internet für ihr Angebot machen. Lediglich die Kundendaten dürfen für direkte Werbung genutzt werden.Eine weitere Bedingung ist, dass die Reisebüros keine Filialen der Lotte Group wie Hotels und Kaufhäuser nutzen dürfen. Lotte hatte ein Gelände für die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea zur Verfügung gestellt, weshalb China im März letzten Jahres den Verkauf von Pauschalreisen ins Nachbarland stoppte.Zuvor waren in Peking, Chongqing und den Provinzen Shandong sowie Hubei Pauschalreisen nach Südkorea wieder erlaubt worden.