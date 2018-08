Asienspiele: Südkoreaner holen Gold im Fechten, Ringen und Radfahren

Photo : YONHAP News

Bei den Asienspielen in Jakarta und Palembang haben Südkoreaner am Mittwoch Goldmedaillen im Fechten, Ringen und Radfahren gewonnen.Im Straßenrennen der Frauen siegte Na Ah-reum mit einer Zeit von 2:45,47 Stunden über die Distanz von 104,4 Kilometer. Die 28-Jährige hatte bereits bei den Asienspielen in Incheon vor vier Jahren die Goldmedaille gewonnen.Im Fechten konnte die Säbel-Mannschaft mit Kim Ji-yeon, Yoon Ji-su, Choi Soo-yeon und Hwang Seon-a siegen. Im Finale wurden die Chinesinnen mit 45:36 geschlagen.Das letzte Gold des Tages gewann Ringer Cho Hyo-chul im griechisch-römischen Stil. In der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm bezwang er den Chinesen Xiao Di mit 5:4.In der Gesamtwertung rangiert Südkorea zurzeit auf Platz drei. Bislang konnten Südkoreas Sportler elf Goldmedaillen, elf Mal Silber und 23 Mal Bronze holen.An der Spitze liegt China, dahinter folgt Japan.