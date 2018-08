Wegen Taifun: Grund- und Mittelschulen schließen am Freitag

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadt Seoul bleiben die Grund- und Mittelschulen am Freitag geschlossen.Das Büro für Erziehungsfragen traf die Entscheidung heute, da der Taifun Soulik die koreanische Halbinsel erreicht.Auch den Oberschulen wurde eine vorübergehende Schließung empfohlen.Am Freitag werden landesweit über 1.500 Schulen den Schülern freigeben, damit diese sich wegen des Unwetters nicht in Gefahr begeben müssen.Das Bildungsministerium setzte unterdessen am Donnerstagmorgen eine Zentrale für Katastrophenmanagement in Betrieb.