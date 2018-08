Über 400 Flüge wegen Taifun gestrichen

Photo : KBS News

Wegen des Taifuns Soulik sind mit Stand von 10 Uhr am Donnerstag über 400 Flüge gestrichen worden.Das Transportministerium teilte mit, dass bis 19 Uhr 416 Flüge von sieben einheimischen Fluggesellschaften an Flughäfen des Landes gestrichen würden. Das sind 390 Inlandsflüge und 26 Auslandsflüge.Unter den Fluggesellschaften macht Korean Air mit insgesamt 108 Flügen den größten Anteil aus. Asiana Airlines folgt mit 82 Flügen. Jeju Air sagte 74 Flüge ab und Jin Air 48 Flüge.Sollten die gestrichenen Flüge ausländischer Fluggesellschaften mit in die Berechnung einbezogen werden, wird die Zahl noch höher liegen.Das Ressort rief Fluggäste auf, frühzeitig die Informationen zu ihren geplanten Flügen zu überprüfen.