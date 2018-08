Regierung und Regierungspartei wollen Rekordetat für Arbeitsplätze beschließen

Photo : YONHAP News

Regierung und Regierungspartei wollen den Etat für die Schaffung von Arbeitsplätzen im kommenden Jahr auf den bisher höchsten Stand erhöhen.Beide Seiten beschlossen bei einer Sitzung am Donnerstag, nächstes Jahr eine expansive Fiskalpolitik zu betreiben. Durch die deutliche Steigerung der Regierungsausgaben wollen beide Seiten die Beschäftigungskrise bewältigen.Es wurde vereinbart, die Zahl der Stellen im sozialen Dienst möglichst kräftig zu erhöhen. Die Zahl der Assistenten der Lehrkräfte in Kindertagesstätten wird um 15.000 angehoben.Beide Seiten wollen auch ein ausreichendes Budget für das soziale Sicherheitsnetz bereitstellen. Zuschüsse für Geringverdiener für die Jobsuche werden neu eingeführt, hierfür sollen 20 Milliarden Won (17,8 Millionen Dollar) im Haushaltsplan vorgesehen sein. Die Rente für Sozialhilfeempfänger mit Behinderung soll frühzeitig auf 300.000 Won (268 Dollar) im Monat erhöht werden.Für die Verbesserung der Einrichtung alter Sozialwohnungen werden 50 Milliarden Won (44,6 Millionen Dollar), damit 20 Milliarden Won mehr als dieses Jahr, eingeplant.Für ein innovationsbasiertes Wachstum will das Regierungslager über fünf Billionen Won (4,46 Milliarden Dollar) in acht führende Geschäftsfelder wie Künstliche Intelligenz investieren. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen auf mehr als 20 Billionen Won (17,8 Milliarden Dollar) erhöht werden.