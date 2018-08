Wirtschaft Hauptbörse Kospi rückte am Donnerstag vor

Die südkoreanische Hauptbörse Kospi hat am Donnerstag vorrücken können.



Der Index legte um 0,41 Prozent auf 2.282,60 Zähler zu. Es war bereits der fünfte Handelstag in Folge mit einem Anstieg des Kospi.



Ausländische Käufer halfen dem Index ins Plus, da Investoren auf eine Einigung zwischen den USA und China hofften, sagte Noh Dong-kil von Shinhan Investment.



Nach seinen weiteren Angaben würden sich die Aktien exportorientierter Unternehmen abhängig vom Ausgang der Gespräche entwickeln.