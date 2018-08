Internationales Innerkoreanische Veranstaltung in Dandong von China abgesagt

Eine innerkoreanische Veranstaltung im chinesischen Dandong ist wegen Einwänden chinesischer Behörden abgesagt worden.



Der südkoreanische Rat für die nationale Wiedervereinigung wollte am Donnerstag in Dandong nahe der Grenze zu Nordkorea ein Friedensforum veranstalten.



Rund 40 Personen aus Süd- und Nordkorea sowie dem Ausland waren bereits mit dem Bus aus Schenyang angereist. Doch hatten chinesische Behörden die Veranstaltung ohne Nennung von Gründen plötzlich abgesagt.



Bei dem Forum sollten Forschungsberichte vorgestellt und Diskussionen veranstaltet werden.



Die Teilnehmer nutzten den Aufenthalt in Dandong für den Besuch von Sehenswürdigkeiten und veranstalten heute ein Forum in Schenyang.