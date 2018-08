Südkorea unterstützt Kongo wegen Ebola-Ausbruch mit 500.000 Dollar

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird der Demokratischen Republik Kongo 500.000 Dollar humanitäre Hilfe zur Bekämpfung des Ebola-Virus anbieten.Das teilte das Außenministerium mit. In der Provinz Nord-Kivu des Kongos brach Anfang August das Ebola-Fieber aus.Die von Südkorea bereitgestellten Finanzmittel werden nach einem vom Kongo und internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellten Plan zum Vorgehen gegen das Ebola-Virus eingesetzt.Laut der WHO infizierten sich mit Stand vom 20. August 102 Menschen mit dem Ebola-Virus. In 75 Fällen wurde die Infektion bestätigt, dazu kommen 27 Verdachtsfälle. 59 Menschen starben inzwischen.