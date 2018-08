Diplomatin: Großbritannien geeignetster Partner für Abbau nordkoreanischer Atomwaffen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Rolle Großbritanniens als Partner im Prozess der atomaren Abrüstung Nordkoreas unterstrichen.Großbritannien sei der geeignetste Partner für den Abbau nordkoreanischer Atomwaffen und dessen Verifizierung, sagte die neue Botschafterin in London Park Eun-ha am Mittwoch (Ortszeit) vor koreanischen Korrespondenten in London.Sie begründete dies mit Großbritanniens Einfluss als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats und den Erfahrungen mit der Überprüfung der Demontage von Atomwaffen.Parks Äußerung lässt vermuten, dass Südkorea und die USA hinter verschlossenen Türen über einen Fahrplan für die Denuklearisierung Nordkoreas sprachen. Zuvor hatte bereits US-Außenminister Mike Pompeo seinen britischen Amtskollegen Boris Johnson um fachliche Unterstützung beim Abbau von Kernwaffen gebeten. Zudem schlug Washington Pjöngjang vor, 50 Prozent seiner Atomsprengköpfe nach Großbritannien zu bringen.Angesichts großer Differenzen zwischen den USA und Nordkorea über eine Roadmap für die Denuklearisierung und Friedensschaffung sei eine internationale Diskussion und Unterstützung erforderlich, sagte Park weiter.