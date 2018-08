US-Außenminister besucht nächste Woche Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo wird nächste Woche zum vierten Mal nach Nordkorea reisen.Das gab Pompeo auf einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Er nannte jedoch keinen detaillierten Terminplan für Diskussionen über die Denuklearisierung.Das US-Außenministerium teilte mit, dass kein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geplant sei.Im Vorfeld seines Nordkorea-Besuchs ernannte Pompeo Stephen Biegun, Vizepräsident von Ford Motor, zum neuen Sondergesandten für die Nordkorea-Politik. Der Posten war seit fünf Monaten vakant.Biegun arbeitete zur Regierungszeit von George W. Bush im Nationalen Sicherheitsrat und gilt als konservativ. Er wird Pompeo auf dessen Nordkorea-Reise begleiten.Es wird erwartet, dass die USA sich bei Pompeos Besuch dafür einsetzen werden, hinsichtlich der Meldung nordkoreanischer Nuklearanlagen und der Erklärung des Kriegsendes eine Annäherung zu erzielen. Beobachter sehen eine größere Wahrscheinlichkeit für einen zweiten USA-Nordkorea-Gipfel während der UN-Generalversammlung im September in New York, sollte bei Pompeos Besuch eine Einigung erzielt werden.