Asienspiele: Südkoreaner gewannen am Donnerstag fünf Goldmedaillen

Photo : YONHAP News

Bei den Asienspielen in Jakarta-Palembang haben Südkoreaner am Donnerstag fünf Goldmedaillen gewonnen.Gleich zwei Goldmedaillen gab es im Kunstturnen. Kim Han-sol gewann den Boden-Wettbewerb mit 14,675 Punkten.Yeo Seo-jeong gewann das Sprung-Finale mit 14,387 Punkten. Ihr Vater Yeo Hong-chul hatte 1994 und 1998 bei den Asienspielen in dieser Disziplin ebenfalls gesiegt.Im Taekwondo sicherte sich Lee Dae-hoon in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm die Goldmedaille. Im Finale bezwang er den Iraner Amirmohammad Bakhshikalhori.Im Fechten triumphierte die Herren-Säbelmannschaft mit 45:32 über Iran. Gu Bon-gil, der am Montag bereits die Einzelwertung gewonnen hatte, wurde Südkoreas erster Zweifach-Sieger bei den Spielen in Jakarta.In Palembang gewann der Südkoreaner Shin Hyun-woo im Tontaubenschießen mit der Schrotflinte (Double Trap) die Goldmedaille.Im Medaillenspiegel rangiert Südkorea weiterhin auf Platz drei. Bislang gewannen Südkoreaner 16 Gold-, 20 Silber- und 27 Bronzemedaillen. China führt in der Gesamtwertung vor Japan.