USA wollen möglichen Sanktionsverstoß wegen Korea-Verbindungsbüro prüfen

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium will prüfen, ob die Bereitstellung von Gütern für den Betrieb eines geplanten innerkoreanischen Verbindungsbüros einen Verstoß gegen Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats darstellt.Das teilte die Sprecherin des Ministeriums Heather Nauert am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse mit. Damit antwortete sie auf die Frage, ob der Plan der südkoreanischen Regierung, das Verbindungsbüro mit Öl und Strom zu versorgen, zulässig sei.Präsident Moon Jae-in habe gesagt, dass die Verbesserung der Beziehungen mit Nordkorea nicht getrennt von der Lösung des nordkoreanischen Atomprogramms vorangehen könne. Die USA würden sich weiterhin eng mit ihren Verbündeten Südkorea und Japan abstimmen und vieles besprechen.Die südkoreanische Regierung sieht wegen des Verbindungsbüros in Kaesong keinen Verstoß gegen die Nordkorea-Sanktionen und will dieses noch im August eröffnen. Die USA wollten für das Verbindungsbüro bislang keine Ausnahme von den Sanktionen machen.