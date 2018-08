Taifun Soulik verlässt koreanische Halbinsel

Photo : YONHAP News

Der Taifun Soulik hat heute gegen 11 Uhr die koreanische Halbinsel verlassen.Laut dem Wetteramt passierte der Taifun um 9 Uhr die Umgebung 40 Kilometer südwestlich von Gangneung an der Ostküste und befand sich um 10 Uhr 20 Kilometer südwestlich der Stadt. Anschließend zog Soulik in Richtung Ostmeer.Der Taifun traf am Donnerstag gegen 23 Uhr auf Mokpo in der Provinz Süd-Jeolla und fegte über das Binnenland, von der Region Honam über Chungcheong nach Gangwon, hinweg. Der Taifun verursachte weniger Schaden als ursprünglich befürchtet.Der Wirbelsturm habe sich wegen der Reibungskraft abgeschwächt, als er vom Meer kommend auf das Festland getroffen sei, erläuterte ein Abteilungsleiter des Wetteramtes.Eine Taifunwarnung gilt derzeit lediglich noch für die Provinz Gangwon, die Inseln Ulleung und Dokdo sowie einige Teile der Provinzen Nord-Gyeongsang und Nord-Chungcheong.