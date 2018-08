Zweite Runde innerkoreanischer Familienzusammenführungen beginnt

Photo : YONHAP News

Die zweite Runde der innerkoreanischen Familienzusammenführungen hat am Freitagnachmittag am nordkoreanischen Berg Geumgang begonnen.Südkoreanische Teilnehmer brachen gegen 8.50 Uhr in Sokcho auf und überquerten gegen 10.20 Uhr die innerkoreanische Grenze an der Ostküste.Nach ihrer Ankunft gegen 13 Uhr in der nordkoreanischen Bergzone begann um 15 Uhr das erste Treffen. Um 19 Uhr ist ein Begrüßungsbankett geplant, das Südkorea veranstaltet.Bei der zweiten Runde treffen sich 81 nordkoreanische Teilnehmer mit 326 Verwandten aus Südkorea. Während des dreitägigen Aufenthalts werden sie insgesamt sechs Mal zusammenkommen und zwölf Stunden gemeinsam verbringen.