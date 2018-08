Rekord bei Zahl der Hitzetage in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Hitzetage in Südkorea hat dieses Jahr einen neuen Rekord erreicht.Laut dem Wetteramt herrschte bis 22. August im Landesschnitt an 31,2 Tagen große Hitze. Große Hitze herrscht, wenn die Höchsttemperaturen an einem Tag 33 Grad übertreffen.Damit wurde die durchschnittliche Zahl der Hitzetage im Jahr 1994, als die Hitze bisher am stärksten war und am längsten dauerte, bereits übertroffen. Damals waren es 31,1 Hitzetage. Da die Hitze laut der Wettervorhersage noch für eine Weile anhalten wird, könnte die Zahl der Hitzetage im laufenden Jahr weiter zunehmen.Diese Jahr wurde zudem sechsmal eine Temperatur von über 40 Grad registriert. In der über 100-jährigen Geschichte der Wetterbeobachtung in Korea wurden insgesamt siebenmal Temperaturen über dieser Marke gemeldet.An 61 von 95 Orten im Lande, wo sich eine offizielle Beobachtungsstation befindet, wurden dieses Jahr die Temperaturrekorde erneuert.