Sport Asienspiele: Zwei weitere Goldmedaillen für Südkorea im Radsport und Schießen

Bei den Asienspielen in Jakarta und Palembang hat Radsportlerin Na Ah-reum ihre zweite Goldmedaille gewonnen.



Na siegte am Freitag im 20-Kilometer-Einzelzeitfahren der Frauen mit 31 Minuten und 57,10 Sekunden.



Sie hatte am Mittwoch im Straßenrennen der Frauen Gold geholt. Damit wurde die Südkoreanerin die erste Radsportlerin, die bei Asienspielen gleichzeitig in beiden Wettbewerben siegte.



Schütze Choi Young-jeon gewann in der Disziplin 300 Meter Standardgewehr der Männer mit 569 Punkten die Goldmedaille.



Südkorea bleibt mit 19 Gold-, 22 Silber- und 28 Bronzemedaillen weiter auf Platz drei in der Gesamtwertung.