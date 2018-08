Asienspiele: Gesamtkoreanisches Team gewinnt Gold im Drachenbootrennen

Photo : KBS

Bei den Asienspielen in Jakarta-Palembang hat ein gesamtkoreanisches Kanu-Team eine Goldmedaille gewonnen.Die 12 Kanutinnen aus Süd- und Nordkorea gewannen am Sonntag das Drachenbootrennen über 500 Meter in einer Zeit 2:24,788 Minuten. Silber in dem Rennen auf der Ruder- und Kanustrecke in Palembang ging an China, die Thailänderinnen sicherten sich die Bronzemedaille.Es war bereits der zweite Medaillenerfolg für ein gesamtkoreanisches Team bei den Asienspielen. Am Samstag hatten die Frauen im Drachenbootrennen über 200 Meter die Bronzemedaille geholt.In der Gesamtwertung werden die Medaillen weder Süd- noch Nordkorea zugeschlagen, sondern unter dem Ländernamen Korea registriert.Unterdessen erreichte die gesamtkoreanische Basketball-Frauenmannschaft das Halbfinale. Das Team setzte sich am Sonntag mit 106:63 gegen Thailand durch und spielt am Donnerstag gegen Chinesisch Taipeh um den Einzug ins Finale.