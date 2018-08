Asienspiele: Silber und Bronze für Sportkletterinnen

Photo : YONHAP News

Bei den Asienspielen in Jakarta-Palembang haben südkoreanische Sportkletterinnen eine Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen.Sa Sol holte am Sonntag mit 12 Punkten die Silbermedaille im Combined-Wettbewerb. Landsmännin Kim Ja-in sicherte sich mit 15 Punkten die Bronzemedaille im Kletterzentrum Jakabaring Sport City in Palembang.Der Combined-Wettbewerb ist ein Mehrkampf mit den Disziplinen Lead, Bouldering und Speed. Die Ergebnisse aus allen drei Disziplinen werden multipliziert und Sieger ist, wer die wenigsten Punkte hat.