Photo : YONHAP News

Am Sonntag ist die zweite Runde der innerkoreanischen Familienzusammenführungen zu Ende gegangen.Die Treffen am nordkoreanischen Geumgang-Berg hatten am Freitag begonnen. Am Sonntag gab es ab 10 Uhr ein letztes Treffen sowie ein einstündiges Mittagessen, ehe die Verwandten aus beiden Koreas wieder Abschied voneinander nehmen mussten.Die über 300 südkoreanischen Teilnehmer kehrten zunächst zum Sammelpunkt ins südkoreanische Sokcho zurück.Letzte Woche hatten zwei Runden des Begegnungsprogramms stattgefunden. Das jüngste Treffen von seit dem Koreakrieg (1950-53) auseinandergrissenen Familien geht auf eine Einigung beim Koreagipfel im April zurück.