Über 70 Prozent der Bürger befürworten parlamentarische Ratifizierung von Panmunjom-Erklärung

Photo : KBS News

Laut Umfrageergebnissen befürworten über 70 Prozent der Südkoreaner eine parlamentarische Ratifizierung der beim Korea-Gipfel im April unterzeichneten Panmunjom-Erklärung.Das ergab eine Meinungsumfrage, die das Büro des Parlamentspräsidenten durchführte.71,8 Prozent der Befragten sagten, dass sie einer parlamentarischen Ratifizierung zustimmten. Lediglich 13,6 Prozent sprachen sich dagegen aus.Bei den Befragten, die sich progressiv gesinnt nannten, sprachen sich 87,3 Prozent für die Ratifizierung aus. Bei den konservativ gesinnten Menschen erreichte der Anteil der Befürworter 61,1 Prozent.Diesbezüglich deutete Parlamentschef Moon Hee-sang erstmals die Möglichkeit an, wegen der Ratifizierung der Panmunjom-Erklärung eine Abstimmung durchzuführen. Die Panmunjom-Erklärung müsse unbedingt ratifiziert werden, sagte Moon in einem Interview mit KBS. In der aktuellen Situation wäre eine Abstimmung nach einer Pro-Kontra-Diskussion unvermeidbar.Für die Umfrage befragte Gallup Korea im Auftrag des Büros des Parlamentspräsidenten am 21. und 22. August landesweit 1.005 Erwachsene am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 3,1 Prozent. Details können auf der Webseite der Nationalversammlung eingesehen werden.