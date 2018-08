Politik Chinesische Medien kritisieren Trump wegen abgesagtem Nordkorea-Besuch Pompeos

Führende chinesische Medien haben US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit dem abgesagten Nordkorea-Besuch von Außenminister Mike Pompeo kritisiert.



Anlass ist Trumps Äußerung bei der Bekanntmachung der Absage, dass seiner Meinung nach Chinas Unterstützung für die Denuklearisierung wegen des Handelsstreits mit den USA nachgelassen habe.



Die ausländische Ausgabe des Organs der Kommunistischen Partei „Renmin Ribao“ schrieb in einem Kommentar am Montag, die USA sollten es als Großmacht unterlassen, anderen die Schuld zu geben.



China habe den absurden Verweis der USA bereits bestritten und den USA strikte und faire Verhandlungen vorgeschlagen. Alle beteiligten Länder würden wissen, wie wechselhaft die Politik der USA gegenüber Nordkorea sei, hieß es.



Die Zeitung kritisierte, dass die USA ihre Sanktionen gegen Nordkorea weiter verschärften und andere Länder auffordern, Nordkorea maximal unter Druck zu setzen.



Die staatliche Zeitung "Global Times" schrieb, es sei irrational, den Handelskrieg zwischen den USA und China und die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel miteinander in Verbindung zu bringen.