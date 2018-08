Seoul will Pläne für Korea-Verbindungsbüro nach Pompeos Besuchsabsage überprüfen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt will die Pläne für die Eröffnung eines Verbindungsbüros überprüfen.Grund ist die Absage eines geplanten Nordkorea-Besuchs durch US-Außenminister Mike Pompeo.Der Sprecher des Präsidialamtes in Seoul, Kim Eui-kyeom, sagte Reportern, dass er nicht sagen könne, dass die Besuchsabsage die Eröffnung des Verbindungsbüros nicht beeinflussen würde.Die Angelegenheit erfordere Diskussionen mit Nordkorea. Seoul warte noch immer darauf, mit Nordkorea über dessen Einschätzung der Lage zu sprechen.Außenministerin Kang Kyung-wha habe unterdessen mit ihrem Amtskollegen Pompeo über die Absage dessen Nordkorea-Reise gesprochen. Sicherheitsberater Chung Eui-yong habe sich ebenfalls am Telefon mit seinem US-Amtskollegen John Bolton ausgetauscht.Worüber beide sprachen, habe Chung am Sonntag in einer eilig einberufenen Sitzung erläutert. In dem Telefonat seien auch Gegenmaßnahmen besprochen worden.