Nordkorea lässt festgehaltenen japanischen Touristen frei

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat einen japanischen Touristen freigelassen.Die Freilassung nährt Spekulationen über einen Durchbruch in den Beziehungen zwischen Pjöngjang und Tokio.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Sonntag, dass Tomoyuki Sugimoto aus humanitären Gründen des Landes verwiesen worden sei. Er war wegen des Verdachts des Gesetzesbruchs festgenommen worden.Offenbar wurde er um den 10. August festgenommen und soll sich mittlerweile per Zug oder Flugzeug auf dem Weg nach China befinden.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete, dass zurzeit Details eingeholt würden, um die Informationen zu bestätigen.