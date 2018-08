Politik Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon auf 56 Prozent gefallen

Der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in ist die dritte Woche in Folge auf ein neues Rekordtief gefallen.



Das ergab eine Meinungsumfrage, die Realmeter im Auftrag des Senders tbs durchführte. Vom 20. bis 24. August wurden landesweit 2.505 Erwachsene befragt.



56 Prozent der Befragten, damit 0,3 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, bewerteten Moons Amtsführung positiv. Damit wurde der niedrigste Stand in einer wöchentlichen Umfrage durch Realmeter verbucht.



38,1 Prozent sprachen von einer schlechten Arbeit.



Als Grund für den kaum veränderten Beliebtheitswert nannte Realmeter, dass negative Faktoren wie die verschlechterte Beschäftigungslage und positive Faktoren wie die Berufungsurteile gegen Ex-Präsidentin Park Geun-hye und ihre Vertraute Choi Soon-sil wegen Korruption gleichzeitig Einfluss ausgeübt hätten.



Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus zwei Prozentpunkten.