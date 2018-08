Politik Regierung will 8,7 Billionen Won für Infrastruktur für Alltagsleben einsetzen

Die Regierung will im nächstjährigen Haushalt 8,7 Billionen Won (7,8 Milliarden Won) für die regionenbasierte Infrastruktur für das Alltagsleben der Einwohner einsetzen.



Das teilte die Regierung am Montag bei einer Sitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister mit. Das sind 50 Prozent mehr als die für dieses Jahr vorgesehenen Ausgaben.



Ausgewählt würden Projekte, die eng mit der Qualität des Lebens der Bürger zusammenhängen und bei denen Ergebnisse des Einsatzes der Finanzmittel sofort sichtbar werden. Auch Projekte, die in vielen Regionen nachgefragt würden, würden umgesetzt, hieß es.



Für mehr Bequemlichkeit der Nutzung von Kultur- und Sporteinrichtungen sowie der regionalen Tourismusinfrastruktur werden 1,6 Billionen Won investiert. In die Verbesserung der Lebensbedingungen, die smarte Landwirtschaft und die Renovierung der veralteten Industriekomplexe sollen 3,6 Billionen fließen. 3,4 Billionen Won werden für die Verbesserung von gemeinnützige Anlagen, den Ausbau der Infrastruktur für die Sicherheit im Leben sowie gegen Feinstaub ausgegeben.